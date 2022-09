Brussel Brost déménage au Palais 12 pour une fête estudiantine jusqu'aux petites heures

Le 13e édition du festival estudiantin gratuit Brussel Brost, qui ouvre traditionnellement l'année académique dans la capitale, se déroulera le 28 septembre prochain. L'événement comporte deux nouveautés cette année: la fête se déplace au Palais 12 du Heysel et se transforme en une édition nocturne, pour danser jusqu'aux petites heures du matin.

Ces dernières années, le site extérieur de Tour & Taxis a servi de cadre au Brussel Brost, réunissant les étudiantes et étudiants des hautes écoles et universités bruxelloises pour des festivités diurnes. Cette rentrée, l'organisateur et service étudiant Brik a cependant opté pour une fête en intérieur au Palais 12. Cette première édition nocturne du Brussel Brost devrait se prolonger jusqu'à 03h00 du matin.

Comme à l'accoutumée, le programme propose un patchwork de jeunes talents représentant différents styles musicaux. L'événement fait cette fois la part belle aux DJ's. À l'affiche notamment, le rappeur Peet, la chanteuse russo-néerlandaise Chibi Ichigo, le DJ Bibi Seck de la radio flamande Studio Brussel, Bona Léa et le DJ et producteur bruxellois Victor De Roo.

Les tribunes du Palais 12 seront écartées pour laisser place à une immense piste de danse, et une "rave cave" sera concoctée sous la cage d'escalier. À l'extérieur, un marché alimentaire permettra aux jeunes noctambules de se sustenter.