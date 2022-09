Anderlecht: la fête au parc Astrid ce samedi pour l'inauguration du lieu, en rénovation depuis 2009

La commune d’Anderlecht vous donne rendez-vous ce samedi 10 septembre à 14 h pour l’inauguration du parc Astrid. Depuis 2009, le poumon vert d’Anderlecht faisait l’objet de rénovations. Après la réparation des berges, de l’étang, la rénovation de la plaine de jeux, une nouvelle passerelle, de nouveaux chemins de promenade ou encore la création d’un parcours historique, la dernière phase des travaux est enfin finie.

Le parc, qui date de 1911 et qui accueille le Royal Sporting Club d’Anderlecht, vous ouvre donc ses portes, enfin remis à neuf, pour une après-midi d’activités. Dès 14 h, vous pourrez profiter des transats dans la "zone zen", mais aussi d’un mur d’escalade pour les plus sportifs ou encore des terrains de pétanque. Des marionnettes géantes déambuleront pour sensibiliser le public au bien-être animal. À 14 h 30, le service culturel néerlandophone proposera un programme riche en voltiges avec une performance poétique de l’accordéoniste Tuur Florizoone et de l’acrobate aérienne Juliana Joseph.

Vers 15 h, des balades guidées du parc seront proposées (en français et en néerlandais) pour découvrir l’histoire du lieu.

Le départ sera donné au square Rombaux.