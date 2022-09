Accueil Régions Bruxelles Fabio, unique Bruxellois encore en compétition pour le titre de meilleur coiffeur de Belgique : "ma spécialité, le balayage" À 21 ans, le coiffeur a déjà cinq ans d’expérience, et cela convainc le jury. M.D.

Ils ne sont plus que six. Trois Flamands, une Wallonne, une Luxembourgeoise et lui. Fabio Pinheiro est le seul coiffeur bruxellois finaliste du Style and Color Trophy....