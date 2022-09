L'événement aura lieu pendant six jours, dès lundi prochain.

She Runs, l’événement international pour le sport féminin, débarque à Bruxelles

La Ville de Bruxelles accueillera, dès lundi prochain et durant six jours, l’événement international de promotion du sport au féminin "She Runs", avec comme marraine la sprinteuse belge Cynthia Bolingo.

Près de 3 000 adolescentes de 13 à 18 ans, dont 500 sont issues de 25 pays étrangers, se retrouveront pour promouvoir l’émancipation des femmes par le sport, pour parler des bienfaits d’une pratique sportive tant sur le plan de la santé que du bien-être moral. L’événement She Runs, qui se clôturera le 17 septembre, prévoit cinq activités pour les jeunes.

Elles auront entre autres l’occasion de courir ensemble dans le centre historique de Bruxelles, le 14 septembre. Elle pourront aussi entendre lors d’une conférence à La Madeleine les témoignages de personnalités du monde du sport féminin comme Kira Grünberg, ancienne athlète autrichienne du saut à la perche, ou Nagin Ravand, entraîneuse de football.