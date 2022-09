Un duo condamné à 40 mois de prison avec sursis pour avoir forcé une femme à se prostituer

Les parents de la jeune femme avaient alerté la police en avril 2019, car ils soupçonnaient que quelque chose n'allait pas chez leur fille. Elle disparaissait souvent le soir et ne réapparaissait qu'au milieu de la nuit. Son compte épargne avait également subi la perte d'une somme d'argent considérable.

L'enquête du parquet a révélé que la victime était tombée dans le piège de deux prétendus admirateurs. Elle était entrée en contact avec X. K., un homme de 21 ans originaire de Genk via une application de rencontre. Elle avait entamé une relation avec lui et avait commencé à être manipulée peu après. Il prétendait notamment qu'il avait d'importantes dettes et lui demandait de l'aider à les rembourser. La jeune femme avait ainsi retiré plus de 1.000 euros de son compte épargne et s'était laissée convaincre de se prostituer.

La victime avait ensuite eu une trentaine de rendez-vous avec des clients en l'espace de cinq semaines. X. K. ayant coopéré avec un deuxième homme, M.E., pour la manipuler. Chacun des clients de la victime avait payé entre 200 et 250 euros.

Le complice a reconnu son implication dans l'affaire. Son avocat a défendu que M.E. a agi par détresse financière bien que les recettes de l'affaire aient principalement été à X. K. L'avocat de ce dernier a quant à lui réfuté ces dires. Il a soutenu que X.K. n'avait pas commis de manipulation, car il n'avait pas conscience de l'état de vulnérabilité de la jeune femme.