Dimanche sans voiture, c’est le 18, découvrez les activités près de chez vous

Une journée sans embout’, sans klaxons, sans gaz d’échappement… Le Dimanche sans voiture s’est, au fil des années, profilé comme un événement central, une tradition du calendrier bruxellois. Cette année, cette opération, devenue une véritable fête populaire, aura lieu le dimanche 18 septembre. Soit dans dix jours déjà.

"De 9 h 30 à 19 h, la Région de Bruxelles-Capitale deviendra, comme chaque année, la zone fermée aux voitures la plus importante d'Europe", rappelle l'administration régionale.

Précisons que le tronçon bruxellois du Ring ne sera pas fermé à la circulation : seules les sorties le seront. "La fermeture-réouverture des accès à la région et des tunnels ainsi que le placement des barrières sont progressifs. Des perturbations de circulation peuvent donc avoir lieu avant et après ces heures", précise Bruxelles-Mobilité.

Une batterie de villages et balades

Comme à l'accoutumée, quantité d'activités auront lieu. Place des Palais, en face du Palais royal, le festival gratuit Bucolic Brussels se tiendra de 10 h à 19 h, avec une cinquantaine d'exposants, des stands Horeca et de la musique. Plusieurs villages festifs seront organisés. À Auderghem, le village de la mobilité prendra place avenue de l'église Saint-Julien et au square Degreef. Idem à Jette, place Cardinal Mercier. On retrouvera le Evere Village au square Servaes Hoedemaekers, avec des stands axés mobilité. Village festif également prévu à Woluwe-Saint-Pierre, sur le parvis des Franciscains.

Ganshoren organise un après-midi sport sans voiture dès 14 h, sur le parvis Sainte-Cécile. À Ixelles seront organisés la brocante Châtelain sous oxygène dès 9 h et un pique-nique à différents endroits (place Fernand Cocq, place Marie-José, avenue Roger Lallemand et place Stocq). À Etterbeek, une balade à vélo est prévue à 10 h 30 (réservation obligatoire). Sept autres balades de Pro-Vélo auront lieu dans le cadre des Journées du patrimoine (rebaptisées "Heritage Days" à Bruxelles), avec pour thème la décolonisation.

Des ateliers de réparation pédagogiques pour vélos sont également organisés pour ceux qui crèvent un pneu ou ont un problème de frein : à Woluwe-St-Lambert (rue Voot), à Auderghem (boulevard du Triomphe) ainsi qu'à Ixelles (rue Gray). Un point-vélo organisé par l'association Pro-Vélo pour la location et la réparation est également prévu rue de Dublin, à Ixelles. Enfin, une brocante d'accessoires pour vélos aura lieu à Anderlecht, rue de Flandre n°85, de 10 à 19 h.

À l’occasion, le réseau de la Stib est renforcé et gratuit : pas besoin de titre de transport pour entrer dans les bus, métros et trams. De même, le nouveau dépôt d’Erasme (boulevard Henri Simonet), servant à l’entretien des trams et métros, sera ouvert aux visiteurs de 10 h à 16 h.