Elle prête son compte aux escrocs, elle prend douze mois de prison

Une jeune femme, victime et coupable à la fois, est condamnée à douze mois de prison.

Une jeune Bruxelloise a été condamnée, hier mercredi, par le tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine de douze mois de prison assortis d’une amende de 800 euros pour avoir mis par deux fois son compte bancaire à disposition d’escrocs.

La femme ne s’est pas présentée devant le tribunal et a donc été condamnée par défaut. En 2018, quelque 2 500 euros provenant d’une extorsion réalisée grâce au hameçonnage avaient été déposés sur le compte bancaire de la jeune femme. La victime avait reçu un courriel prétendument envoyé par sa banque lui demandant d’effectuer plusieurs opérations et permettant ainsi aux escrocs d’accéder à son compte et de le vider.

Lors de son interrogatoire, la prévenue a affirmé avoir elle-même été victime d’une arnaque. D’après ses dires, elle aurait reçu une offre via l’application Snapchat lui proposant de recevoir chaque mois 10 000 euros sur son compte, sur lesquels elle pourrait conserver 4 000 euros. Elle avait accepté le marché, sans jamais voir un centime.

Toutefois, quelques mois après les premiers faits, une autre somme d’argent, toujours issue du hameçonnage, a été déposée sur le compte bancaire de la prévenue. Convoquée une nouvelle fois par la police, la Bruxelloise ne s’est pas présentée devant les forces de l’ordre.

Elle n’est pas non plus apparue devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, et a donc été condamnée par défaut à douze mois de prison ainsi qu’à une amende de 800 euros.