Gouvernement bruxellois : Feu vert aux premiers contrats pour verduriser des îlots denses à Molenbeek et Bruxelles

Le gouvernement bruxellois a donné jeudi son feu vert au lancement des deux premiers contrats d'axe et d'ilot (CACI) visant notamment à dédensifier et à verduriser davantage certains îlots dans les communes de Molenbeek et de Bruxelles-Ville.