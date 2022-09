MolenGeek lance SideGeek, une alternative au recrutement classique

100 entreprises ont participé au lancement de SideGeek, à Tour & Taxis. Le but : permettre aux entreprises de suivre les candidats dès le début de leur formation, ce qui permet d'établir une relation plus proche et plus durable pour le futur employé. Ainsi, MolenGeek aspire à atteindre les 100 % de candidats employés après le passage par la structure, contre 85 % actuellement. "Les entreprises bougent les codes du recrutement classique, et se lancent dans un vrai changement de mentalité en challengeant complètement les ressources humaines", se réjouit l'association.