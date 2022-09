Deux terrains multisports, un skatepark et un bac à sable, ... Voici à quoi ressembleront les quais des Matériaux et Béco dans 2 ans.

Nouveau parc "Allée du Kaai" : 2.8 hectares de promenade et de sport entre la place Sainctelette et celle des Armateurs

Beliris présentait ce mercredi les plans d’aménagement du quai des matériaux et du quai Béco. Le projet, réalisé en partenariat avec Bruxelles Environnement et la ville de Bruxelles, permettra la création de deux terrains multisports à deux pas de la place Sainctelette.

©Beliris

En remontant le long du quai, vous tomberez sur l’ancien dépôt Ackermans qui sera rénové et accueillera les gardiens du parc, des toilettes publiques, une salle communautaire d’animation et un établissement de petite restauration. Plus au nord, un espace de jeux avec un bac à sable sera installé.

©DR.

©Beliris

Nous parlions récemment du manque d'infrastructure à destination des skateurs à Bruxelles. Sous la passerelle Suzan Daniel, qui sera inaugurée le 4 octobre, Beliris prévoit un skatepark et un espace "agora" qui pourra servir pour des événements et concerts.



©Beliris

©DR.

Enfin entre ce skatepark et la place des armateurs, une vaste pelouse sera installé sera créé. 126 arbres y seront plantés pour 6 abattus. Tout au long du quai, une promenade éclairée le soir sera aménagée. Le projet permettra aussi de relier tours et taxis au parc Maximilien, via la ligne cyclable 28.

©Beliris

©Beliris

Les travaux débuteront dès cet automne par les aménagements du côté de la place Sainctelette puis ils remonteront vers le nord. 10 000m2 seront aussi désimperméabilisés. Durée totale : 2 ans pour un montant de 14.8 millions d'euros