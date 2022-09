Place Liedts : “Il faut que Bruxelles Propreté revienne. Schaerbeek se salit”

Ce mardi, vers 5 h 45, deux agents de Bruxelles Propreté ont été victimes d’une agression place Liedts à Schaerbeek. Après avoir reçu plusieurs coups et avoir été menacés par une arme blanche, ils s’en sortent avec de blessures légères et tout de même un passage à l’hôpital.

Ce n'est pas la première agression dans le secteur. "En comptant celle-ci, il y a eu trois en moins d'un mois. Et le problème n'est pas nouveau dans ce secteur", explique Bruxelles Propreté. Nos confrères de La Capitale révèlent que cette situation a poussé l'Agence régionale à ne plus assurer le balayage et le ramassage des déchets au sol sur la place Liedts. "Il continue tout de même le ramassage des poubelles", précise la commune. "À 5h du matin il n'y a plus que des alcooliques, drogués ou des gens qui dorment sur les cartons. Quand Bruxelles Propreté doit balayer, ils doivent bouger les cartons et c'est ce qui provoque les tensions".



Après les premières agressions, la présence policière a été renforcée aux heures de passage des agents de propreté. D'ailleurs l'agence concède que les agents de police sont rapidement intervenus lors de l'agression de ce mardi. "Mais on ne peut pas mettre une voiture de police derrière chaque camion poubelle," explique la commune. "Il faut que l'on se mette autour de la table pour trouver des solutions à moyen et long terme. Mais en attendant, l'agence doit reprendre son travail Schaerbeek ne peut pas continuer de se salir comme cela. Même si l'on comprend très bien que ce soit compliqué".



La commune lors d’une réunion avec la police et l’agence de propreté régionale a proposé de délacer les horaires de passage des agents plus tard dans la matinée. Une proposition que l’agence aurait refusée invoquant des contraintes logistiques trop importantes.

De son côté Bruxelles Propreté explique vouloir elle aussi se mettre autour de la table mais exige des garanties. L'ABP ne donne aucun délai pour la reprise de sa mission

“si on trouve une solution rapidement, on reprendra rapidement. Sinon cela pourrait durer."