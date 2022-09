Un labo haut de gamme pour mesurer la qualité de l’air de Bruxelles

Des blouses blanches au milieu du jardin Massart, à proximité du viaduc, à Auderghem. C'est ici que 19 personnes, dont 13 scientifiques, se sont installées récemment pour pouvoir analyser au mieux la qualité de l'air en région bruxelloise. " Ce n'est pas qu'une question environnementale, théorique ou une lubie d'écologiste. La qualité de l'air a un impact sur la santé, et sa mauvaise qualité engendre des décès et des maladies", admet le ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron (Ecolo). De fait, en janvier 2021, on estimait que la seule présence de dioxyde d'azote (NO 2 ) serait responsable de 530 morts par an, faisant de la capitale la huitième ville européenne où l'air serait le plus meurtrier.

Après quelques années d'attente et 2,5 millions d'euros d'investissements, Olivier Brasseur, responsable du laboratoire a le sourire. "Ce nouveau laboratoire va nous permettre d'avoir une rigueur absolue dans notre travail. Une rigueur exigée par l'Europe également." Jusqu'ici, et malgré le fait que la Région Bruxelloise répondait aux seuils européens en matière de qualité de l'air (qui restent quatre fois supérieurs à ceux de l'OMS), les outils caducs ne permettaient pas à la Région d'être considérés comme valables par l'Europe. La procédure pour y remédier est désormais lancée.

De meilleures mesures

Se doter d'un outil plus performant pour mesurer n'a pas suffi à Bruxelles Environnement. L'agence a également équipé les rues bruxelloises de trois nouvelles stations (avenue Charles Quint, boulevard du Régent et près de la Gare du Midi), portant le total régional à onze. "L'efficacité des actions prises pour lutter contre la pollution de l'air dépend de la qualité de la photographie qui est faite de la situation", explique Olivier Brasseur. En parallèle, depuis septembre 2020 et jusqu'en octobre 2023, 200 élèves sont soumis à des tests afin de mesurer l'impact de la pollution de l'air sur leur santé. À noter que les plus jeunes sont particulièrement vulnérables face à la pollution, celle-ci intervenant sur leur développement corporel.

Mais si mesurer avec précision est important, cela ne sauve pas directement des vies. Au niveau des actions, le ministre entend continuer à "investir massivement dans l'alternative à la voiture, augmenter la prime Bruxell'Air et pousser à l'électrification du parc automobile", et de rappeler, bien sûr, la LEZ. "Ce genre de mesures radicales permettront d'atteindre les seuils fixés par l'OMS."