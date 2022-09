Écran géant à la Bourse pour applaudir Remco sur la dernière étape de la Vuelta

La Ville de Bruxelles annonce ce vendredi 9 septembre 2022 qu’elle installera un écran géant sur la place de la Bourse pour suivre en direct la dernière étape de la Vuelta. Même s’il ne faut jurer de rien avant deux dernières étapes montagneuses qui comportent encore leur lot de côtes et de cols, le coureur belge Remco Evenepoel pourrait en effet l’emporter ce dimanche 11 septembre à Madrid.

L’événement est prévu dès 17h sur le piétonnier. Les coureurs partiront quant à eux de Las Rozas de Madrid à 17h26 pour arriver à l’ultime sprint sur le Paisaje de la Luz aux alentours de 20h.

Le cycliste de Schepdaal, village du Brabant flamand à l’orée du Pajottenland, porte le maillot rouge de leader depuis la première semaine de l’épreuve. Il est suivi au classement par l’Espagnol Enric Mas, à une distance raisonnable de plus de 2 minutes. Ce qui peut laisser les supporters belges assez confiants quant à l’issue finale de ce grand tour de 3 semaines.

Un lien avec Bruxelles

Si les autorités bruxelloises prennent parti pour Remco, c'est que le rouleur-grimpeur de l'équipe Quickstep entretient des liens étroits avec la capitale. Le cycliste aime s'y promener avec sa copine lors de ses jours de repos, et c'est d'ailleurs à Bruxelles que le couple s'est rencontré. "C'est quand même une ville assez spéciale pour nous et selon moi, c'est la ville la plus belle du monde", assure celui qu'on surnomme "le prodige de Schepdaal". De quoi devenir le parrain de la brigade cycliste de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles : "Ils sont comme moi tous les jours sur leur vélo. Et ils doivent bosser qu'il fasse beau ou qu'il pleuve. Nous avons donc un lien en commun", se félicite le puncheur du Wolfpack.

Si Evenepoel l’emporte en Espagne, le jeune belge de 22 ans sera le premier belge à dominer un grand tour cycliste depuis 44 ans et la victoire de Johan De Muynck au Giro d’Italia. De quoi prendre la mesure de cet exploit sportif. Enfiler le "maglia rojo"couronnerait une saison exceptionnelle pour le Brabançon qui a déjà remporté Liège-Bastogne-Liège et la Clasica San Sebastian en 2022, ainsi que 2 étapes sur cette Vuelta.

Le voir lever les bras depuis la Bourse sera la seule occasion d’applaudir Remco à Bruxelles avant longtemps: le gaillard prévoit en effet de s’envoler pour l’Australie dès la fin de la Vuelta. Il y troquera son (possible) maillot rouge pour le bleu rayé des couleurs belges de notre équipe nationale. Une tunique que certains pensent encore plus belle que les paletots jaunes, roses ou rouge des grands tours.