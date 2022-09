L'audience des policiers impliqués dans la mort de Sabrina et Ouassim débutera le 21 septembre

Le 9 mai 2017, Sabrina et Ouassim perdaient la vie suite à une course poursuite avec une voiture de police sur l’avenue Louise, entamée pour un excès de vitesse et une absence de chaussures adéquates. Une voiture des forces de l’ordre s’est positionnée en sortie de tunnel et le conducteur de la moto n’a pu l’anticiper. Le choc fût fatal pour les deux jeunes de 20 et 24 ans. L’audience des trois policiers inculpés par la justice en février se déroulera ce 21 septembre au Palais de Justice de la place Poelart. La famille appelle à un rassemblement, trente minutes plus tôt, sur le parvis. “Chaque étape a été un combat pour la famille des victimes et la procédure est épuisante. La mobilisation est toujours aussi nécessaire.”

C'est la première fois que les policiers devront donner des explications publiquement. Pour Joke Callewaert, avocate de la famille de Sabrina, "la famille doit être soutenue", ce rassemblement est donc important. "Et puis, ça reste un procès ou c'est important de se mobiliser, parce que c'est une question sociétale".



Suite à ces audiences, la justice décidera s'il y a lieu, ou non, de renvoyer les policiers face au tribunal, qui sera chargé de déterminer leurs peines.