Le nombre de cas Covid repart à la hausse, les Bruxellois invités à "adapter leur comportement"

Le nombre de Bruxellois atteints du Covid-19 repart légèrement à la hausse, remarque la Cocom ce vendredi matin à l'occasion de son bilan hebdomadaire. La dernière semaine du mois d'août, 109 patients étaient hospitalisés, dont 10 en soins intensifs. Tandis que le nombre de cas est passé de 822 à 896. La semaine de la rentrée scolaire, le nombre de patients hospitalisés grimpait à 137 dont 13 en soins intensifs. Le nombre de décès Covid est quant à lui passé de 1 à 5 entre ces deux semaines.

Tous les indicateurs ne sont néanmoins pas défavorables. Le taux d'incidence (taux de cas positifs sur 100 000 habitants) est ainsi passé de 158 à 141 entre ces deux mêmes semaines. Idem pour le pourcentage de tests positifs : 15,4/ contre 13,2% la semaine de la rentrée.

La Cocom s'attend "à un nouveau pic pour la mi-octobre". "Les deux dernières années ont démontré le risque d'une résurgence pendant l'automne et l'hiver, comme la grippe". Elle invite donc les Bruxellois à "adapter leur comportement", notamment en reprenant l'habitude de porter le masque dans les lieux à forte concentration de personnes.

©COCOM

La Cocom a ainsi envoyé 25 500 invitations à se faire vacciner aux Bruxellois de 50 ans et plus, aux personnes immunodéprimées et au personnel soignant. Elle poursuit sa campagne à raison de 20 000 invitations par jour, afin d'atteindre les 317 000 personnes concernées. Et rappelle qu'à partir du 1er octobre, tous les Bruxellois majeurs peuvent venir se faire vacciner, avec ou sans rendez-vous. A la condition qu'ils aient reçu leur dernière dose il y a plus de trois mois.

258 cas de variole du singe

La Cocom a également fait le point sur la variole du singe dans la région capitale, plus particulièrement touchée que les régions wallonne et flamande. Au 6 septembre, 258 Bruxellois l'avaient contractée, contre 384 Flamands et 84 Wallons. Les personnes ayant des questions sur la variole du singe peuvent appeler au 02.214.19.29 du lundi au vendredi de 9h à 17h30 et le samedi de 9h à 13h.