Stationnement : l'absence de membres de la majorité au conseil communal empêche Schaerbeek d'avancer

Schaerbeek peine à avancer sur son futur plan de stationnement. Présent ce mercredi soir à l'ordre du jour du conseil communal, le point a finalement été reporté au prochain conseil, faute d'un quorum dans les rangs de la majorité, et d'une opposition qui rappelle une procédure entamée au Conseil d'État concernant le dernier plan de stationnement.

Comme expliqué, l'opposition schaerbeekoise a donc demandé un report du point au conseil communal mercredi soir. "Il y a l'absence de Sihame Haddioui (suite à ses accusations envers son collègue échevin Michel De Herde, NdlR) que la majorité ne veut pas régler", rappelle Leïla Lahssaini (PTB) et d'autres absences, la majorité n'était… pas majoritaire au conseil. Cette dernière a tout de même proposé de travailler aux amendements de l'opposition, ce qui a été refusé. "C'est une méthode particulière, qui montre que la majorité n'est pas sûre d'elle, commente Verzin. Cécile Jodogne est inféodée à Vanhalewyn, et un malaise grandit." D'autres élus observent aussi des tensions dans le Collège, ce que le premier échevin défend, "les débats sur le stationnement et la mobilité sont toujours passionnés, mais le débat et la majorité avancent".

Consultation populaire

Pour rappel, il y a des fortes probabilités que la plus haute juridiction du pays décrète le plan de stationnement actuel illégal. Selon l’opposition, cette manœuvre annihilerait le futur plan de stationnement se basant sur le précédent, ce que conteste le Collège, qui assure repartir sur de nouvelles bases.

Si dans la majorité, le premier échevin écologiste Vincent Vanhalewyn déplore ce report, dans l'opposition en revanche, "on mène 1-0 à la mi-temps", se félicite Georges Verzin.

Sur le fond d'abord, tous les partis de l'opposition réfutent un plan qu'ils estiment "dans l'illégalité, parce qu'il n'y a pas de débat, et rempli de mesures antisociales", selon Leïla Lahssaini, et qui appelle à plus de transports en commun. Les conseillers de la gauche radicale et leurs collègues socialistes se lèvent contre la tarification et la division de la commune en zones, qui ne diminueraient pas la pression automobile. Matthieu Degrez (PS) y va aussi de sa critique : "le Collège veut s'aligner sur la Région, pourtant Elke Van Den Brandt appelle à baisser le prix des cartes de riverains, mais ça, ici, il n'en est pas question."

Pour Vanhalewyn, "l'objectif premier est de défendre le parking pour les Schaerbeekois", et d'ajouter que "ce plan est un catalogue d'actions possibles et sera soumis à enquête publique. C'est-à-dire soumis à l'avis des habitants et des commerçants".

À propos de mobilité, Inter-Environnement Bruxelles publiait d’ailleurs ce mercredi un article alertant sur l’importance de construire les mailles apaisées intelligemment. “IEB s’étonne de l’absence de comptages et d’études publics nécessaires à la réalisation de tels plans permettant au citoyen d’analyser sur pièce l’impact de ces plans sur son quartier. Des transformations aussi importantes, mêmes justifiées pour le plus grand bien de tous, ne peuvent se contenter d’une participation de façade des bureaux d’études.”