À Vienne, la Ville fait valser les déchets de la poubelle aux commerces La capitale autrichienne, reconnue pour sa propreté publique, a rendu le sujet "sexy". Anciaux Sylvain

Le Volksgarten (jardin du peuple) sent bon l'herbe fraîchement coupée. Le lieu semble particulièrement agréable pour y fumer la pipe, comme le fait un vieil homme sur un banc au milieu des arbustes. À côté de lui, un plus jeune se lève et va jeter son mégot dans une poubelle publique à laquelle est attaché un cendrier en forme de cigarette géante. C'est qu'il ne faudrait pas salir le sol de la capitale, connue pour sa propreté publique, ce qui a notamment aidé...