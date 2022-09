Brussels Airport pas encore à son niveau d'avant Covid en juillet-août

Entre le 1er juillet et le 31 août, Brussels Airport a accueilli 4,4 millions de passagers, soit 81% du nombre de passagers de l'été 2019, avant la pandémie, a annoncé samedi le premier aéroport du pays.

"Un résultat plus que positif qui dépasse les estimations initiales, notamment grâce à un nombre plus important de voyageurs néerlandais, mais aussi grâce aux réservations last minutes pour les vacances estivales. Après deux étés soumis à de nombreuses limitations de voyage, le succès de cet été témoigne de la reprise de l'ensemble du secteur de l'aviation", se réjouit Brussels Airport dans un communiqué.

L'aéroport indique par ailleurs compter près de 600 emplois vacants, "ce qui dépasse légèrement le niveau moyen d'avant la crise du Covid."