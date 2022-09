Accueil Régions Bruxelles Une ville-région propre, sociale et belle, c’est possible: Vienne le prouve L’opposition bruxelloise s’inspire des réussites de Vienne en termes de logements, de propreté et d’urbanisme. Envoyé spécial à Vienne, Sylvain Anciaux

Un soleil de plomb s'abat sur Vienne. En ce mercredi après-midi d'août, la capitale autrichienne rencontre le pic de sa plus forte vague de chaleur depuis le début de l'été, avec un mercure avoisinant les 35 degrés. Entre un centre de soins pour bébés et un restaurant grec, Amila Sirbegovic descend de son vélo et salue Bianca Debaets (CD&V) et Cieltje Van Achter (N-VA). La première travaille pour IBA_Wien, une exposition...