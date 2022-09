Apocalypse, virus, viande et ninjas: le palmarès du 40e BIFFF en vidéos

La 40e édition du festival international du film fantastique de Bruxelles (BIFFF) s’est clôturée samedi soir à Brussels Expo au Heysel en dévoilant son palmarès. La grand-messe bruxelloise du cinéma fantastique a décerné le Corbeau d’Or au long-métrage "Vesper"de Kristina Buozyte et Bruno Samper.

Film apocalyptique, "Vesper"montre un avenir sombre dominé par l'effondrement des écosystèmes et les inégalités économiques. "L'année où le festival lance fièrement un focus belge sur le cinéma de genre, le Corbeau d'Or s'avère être justement une coproduction belge. C'est du jamais vu depuis 1983, et on ne peut que s'en réjouir", ont déclaré les organisateurs de l'événement.









Le Corbeau d’Argent est revenu à "Summer Scars"de Simon Rieth, ainsi qu’à "Virus 32"de Gustavo Hernandez. En compétition européenne, le Méliès d’Argent a été décerné à "Moloch"de Nico Van den Brink. "Nightride"de Stephen Fingleton a quant à lui été récompensé par le Corbeau Noir, prix du meilleur film dans la catégorie thriller, tandis que le Corbeau Blanc a été remis à "Life Of Mariko In Kabukicho"d’Eiji Uchida et Shinzo Katayama. Le prix de la critique est allé à "Piggy"de Carlota Pereda et le prix du public à "Mad Heidi"de Johannes Hartmann et Sandro Klopfstein. Enfin, Takashi Hirano a été désigné talent émergent pour son film "Kappei".

Plusieurs courts-métrages ont également été récompensés, à savoir "Sangue Nero"d’Ophélie Nève (Grand prix), "Sylvie l’a fait"d’Adrien Orville (Prix BeTV), "Souvenirs de la Lune"d’Antoine Dricot (Prix La Trois et Prix Jeunesse), "En fin de conte"de Zoé Arene (Mention spéciale Jury Jeunesse), "Night breakers"de Gabriel Campoy (Méliès d’Argent) et "Friandise"de Rémy Barbe (Prix du Public).

Le BIFFF s’est déroulé du 29 août au 10 septembre. Une centaine de films, dont 12 longs-métrages et six courts en premières mondiales, ont été projetés dans trois salles de cinéma.