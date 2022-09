Deux bandes jaunes peintes sur le Ketje: Manneken Pis vandalisé

"Honteux!""Mais comment est-ce possible?""M’enfin!"Les internautes ne décolèrent pas ce dimanche 11 septembre sur Facebook. Ils déplorent que le Manneken Pis ait été recouvert de peinture jaune. Le Ketje est en effet apparu tout peinturluré ce week-end, deux épais traits de couleur lui barrant la tête et les jambes en diagonale. "La plus grosse insulte à faire à Bruxelles et aux Bruxellois. Cela ne doit pas rester impuni", se plaint encore un internaute.

Que ce dernier se rassure: ça pourrait bien être le cas. "Manneken Pis a effectivement été vandalisé la nuit dernière", nous confirme Carla Lonneville, porte-parole de la zone de police Bruxelles Capitale Ixelles. "Une enquête est en cours. Manneken Pis est entouré de caméras. Nous allons visionner les images et nous allons voir si nous pouvons appréhender le ou les auteurs".

Sur les réseaux sociaux, d’aucuns font un lien entre ces coups de pinceau jaune et le rassemblement prévu ce 11 septembre pour la fête de la Catalogne. Le jaune est en effet l’une des couleurs du drapeau de la région espagnole. Et ce dimanche, le Petit Julien a revêtu son costume de berger catalan. "Aucun lien n’est confirmé entre l’acte de dégradation et la Catalogne", souligne-t-on cependant à la zone de police.

Le graffiti a été effacé dans la journée. Et Manneken Pis aura rougi dans la foulée: après son voyage en Espagne, il a été habillé en pompier en hommage aux hommes du feu américains décédés lors des attentats du World Trade Center de New York, le 11 septembre 2001.