Allocations loyer : un audit interne explique les retards de paiement

Le dossier de l’allocation-loyer ne cesse de se complexifier. Pour rappel, cette allocation introduite par la Secrétaire d’État Nawal Ben Hamou (PS) avait (notamment) pour but d’élargir le nombre de bénéficiaires de cette aide à ceux dans l’attente d’un logement social. Introduite en octobre 2021, les paiements ont accumulé des retards conséquents, la budgétisation de cette aide a, elle aussi, posé question.

Un audit mi-figue, mi-raisin

L’audit interne réalisé par le service public bruxellois révèle aussi bien les points positifs que négatifs sur la gestion du dossier. D’abord, il salue l’agrandissement constant du nombre de bénéficiaires potentiels (de 8 718 à 32 000), un taux d’attribution qui passe de 6,8 % à 60-70 % et la simplification du formulaire de demande et de ses pièces justificatives.

Seulement, l’audit souligne aussi “des milliers de demandes non traitées pendant près d’un an, des milliers d’allocations non payées avec un public précaire, une mauvaise image de l’administration régionale et du Gouvernement”. Enfin, “en novembre et décembre 2020, la DALLI (Direction des Allocations Loyer et Logements Inoccupés, NdlR) a communiqué au cabinet que le respect du nouveau délai était hautement improbable, voire impossible. La date du 1er octobre 2021 a cependant été maintenue comme date de mise en œuvre prévue”. Pour la Secrétaire d’État, maintenir le cap était la bonne solution, “ça a permis que plus de gens aient accès au droit, avec une plus grande rétroactivité puisque le versement de l’allocation est effectif à partir du moment où le formulaire est soumis. Si on avait mis l’entrée en vigueur plus tard, les gens auraient reçu beaucoup moins d’argent.”

À l’heure actuelle, 13 024 demandes ont été introduites, et plus de 12 000 traitées, selon la socialiste. 5 011 dossiers sont en paiement, 3 186 ont été refusés, 1 732 sont en attente d’un document supplémentaire (numéro de compte ou bail) et 2 231 sont en traitement.

Autre point noir soulevé par le rapport, le budget de développement est passé de 597 233, augmenté de 38 %, à plus de 800 000 euros. Là-dessus, c’est le ministre Bernard Clerfayt (Défi) qui s’expliquera face aux parlementaires, lundi prochain. La N-VA a déjà demandé un audit externe.