Le Fonds du Logement augmente fortement ses taux de crédit hypothécaire

Confronté lui aussi à une hausse du coût de ses emprunts, le Fonds du Logement bruxellois augmente, à partir de ce lundi, ses taux de crédit hypothécaire de manière assez radicale. La semaine dernière, ils oscillaient entre 1,7 et 2,5%. Depuis aujourd'hui, ils passent dans une fourchette de 3 à 4,5%.

"Nous devons faire face à une forte demande. Et, pour pouvoir continuer à servir tout le monde, nous devons augmenter nos taux", explique le Fonds. En 2021, le Fonds a octroyé 998 crédits hypothécaires. En 2020, 765. "Le coût de nos emprunts sur les marchés financiers, destinés à financer les prêts accordés aux ménages bruxellois, a lui aussi augmenté. Ces nouveaux taux restent toutefois inférieurs à ceux des banques."

Le Fonds du Logement propose, ce qui est unique et n'est pas proposé par les banques privées, des crédits courant sur maximum trente ans et prête jusqu'à 120% de la valeur du logement. Concrètement, entre 70 et 80% de la population bruxelloise peut prétendre à un prêt du Fonds du Logement. A titre d'exemple, le plafond d'octroi pour une personne isolée avec une personne à charge est de 66 049 euros par an. Celui d'une personne non isolée, avec une personne à charge, est de 82 699 euros.