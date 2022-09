Le suspect d'un vol de voiture arrêté après une course-poursuite à Ixelles

Ce jeudi 8 septembre, la brigade anti-agressions de la zone de police Bruxelles Capitale Ixelles a arrêté un suspect pour vol de voiture rue Antoine Labarre, à Ixelles. Les inspecteurs avaient découvert un véhicule qui avait été volé la veille dans la zone de police Montgomery. La voiture était stationnée dans la rue Labarre mais il n'y avait personne dans l’habitacle.

Les inspecteurs ont décidé d’observer le véhicule et un peu plus tard, ils ont vu un suspect s'approcher du véhicule et y monter. Le suspect a déclaré après que les clés étaient posées sur la porte du véhicule. Il n'est pas certain qu'il soit à l'origine du vol du véhicule dans la zone de police Montgomery.

Avant même que les inspecteurs de la brigade anti-agressions ne puissent l’interpeller, le suspect s’est enfui à bord de la voiture. La poursuite de courte durée s’est terminée dans la rue Dillens, où le suspect a perdu le contrôle de la voiture et a percuté une voiture en stationnement avant de finir contre une façade. Le suspect a tenté de fuir à pied, mais a été arrêté.

Le particulier a été mis à la disposition du parquet après audition. Il a reçu une citation directe et devra comparaître le 27 octobre 2022 devant le tribunal correctionelle pour justifier ses actes.