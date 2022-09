Quand la commune se substitue à la Région… Ganshoren a organisé sa propre récolte de déchets organique : "Bruxelles a des années de retard en la matière"

Les Ganshorenoises et Ganshorenois ont peut-être vu le volumineux vélo-cargo arpenter les rues de la commune. Ce "cycl'organique" est utilisé par les autorités communales pour collecter les déchets organiques des institutions communales, et de plusieurs établissements. Un projet pilote, qui a permis de récolter près de 8.700 kg de déchets alimentaires pendant une année. Des déchets ensuite traités dans un compost communal et dont une partie a été utilisée par les services municipaux.

©D.R.

"On reste dans le local. Les déchets organiques bruxellois vont actuellement jusqu'à Ypres. Le centre de biométhanisation (à Haren) se prépare… mais ce n'est pas pour tout de suite et on est en retard en vue de l'obligation européenne de tri des déchets organiques en 2024 ", déclare Stéphane Obeid (MR).

Selon l'échevin ganshorenois de la Propreté publique, "la Région a besoin des communes" pour la gestion des déchets via ce type d'initiatives. Une commune qui s'occupe de gestion des déchets, compétence de la Région… un pied de nez aux institutions supérieures ? "On a reçu des subsides de la Région pour ce projet. Décentraliser est un impératif", répond le libéral. "Il faut également des composts de quartier… Bruxelles a des années de retard en la matière. Certes, la configuration de Ganshoren a peut-être facilité les choses : la commune est compacte, on a des espaces verts…"

À terme, Ganshoren entend pérenniser le système de collecte pour ses institutions, et étudie la piste pour prolonger l'action avec les commerçants. Mais des freins subsistent quant à ce dernier volet, notamment au niveau des règles de concurrence avec les collecteurs privés et la branche commerciale de Bruxelles Environnement. Notons que deux Ganshorenois "article 60" du CPAS ont été formés à la gestion des déchets au cours du projet.