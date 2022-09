12,5 millions pour le "quartier des villas" à Ganshoren : " une occasion unique pour redéployer ce quartier"

Les autorités ganshorenoises se donnent un an de réflexion et de consultation pour repenser le "quartier des villas".

"C'est un premier Contrat de Quartier Durable à Ganshoren", se réjouit le bourgmestre Jean-Paul Van Laethem (Les Engagés). La Région bruxelloise vient d'octroyer 12,5 millions d'euros dans le cadre d'un plan Contrat de Quartier Durable. Le but : repenser le quartier des Villas, situé au nord de la commune bruxelloise.

"C'est une belle somme, mais les besoins sont réels. C'est une occasion unique pour redéployer ce quartier. Il y a un réel manque d'activité culturelle et commerciale." Le périmètre comprend grosso modo les habitations et les tours de logements entre le marais de Jette-Ganshoren et le parc du Mennegat.

La commune va désormais désigner un bureau d'étude et entamer un processus participatif. Pendant un an, des "échanges" vont avoir lieu. En septembre 2023, les projets seront arrêtés.

Mais que faire avec ces 12 millions ? Le mayeur identifie plusieurs carences : les structures d'accueil de la petite enfance, les infrastructures de santé, les logements publics… "On doit également intégrer une dimension verte et déminéraliser."