Bucolic Brussels revient le 18 septembre sur la Place des Palais

Bucolic Brussels, la fête citoyenne de la journée sans voiture, sera de retour le 18 septembre sur la Place des Palais à Bruxelles. Cette édition sera placée sous la thématique "la Ville de Demain".

Un spectacle sur "l'importance de quitter ce système individualiste pour évoluer vers une vie plus solidaire" sera proposé pendant toute la journée. Des stands de sensibilisation, d'associations environnementales et d'ateliers durables seront installés pour permettre au public de rencontrer les "acteurs de demain". Des conférences et prises de paroles de Rise For Climate, du Musée des égouts et de Réseau transition, entre autres, sont également au programme.

Les visiteurs pourront aussi se délecter des mets préparés par un large choix de foodtrucks et s'abreuver de la production de plusieurs brasseries locales, le tout sur une musique rythmée proposée par un DJ local.

Bucolic Brussels débutera à 10h00 et se terminera à 19h00.