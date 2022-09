Pollution détectée à Vilvorde : 1.350 ménages appelés à cesser d'utiliser les eaux souterraines

Des niveaux élevés de substances perfluoroalkylées (PFAS) ont été détectés en plusieurs points de mesure sur l'ancien site AKZO dans le quartier du Faubourg de Vilvorde, a indiqué la commune brabançonne. Il a été demandé aux habitants du quartier de suivre les mesures dites "no regret".

Une contamination par les PFAS a été constatée dans les eaux souterraines du site implanté le long de la Leuvensesteenweg. Les riverains et les entreprises localisées dans un rayon de 500 mètres autour du site sont invités à prendre des mesures de précaution et donc à cesser d'utiliser les eaux souterraines ou les eaux de puits. Au total, environ 1.350 ménages et 87 indépendants et entreprises sont touchés. La zone compte également une école primaire, un complexe sportif et de jeunesse et un club de pétanque.

"Il n'y a aucune raison de paniquer", a assuré le bourgmestre Hans Bonte. "Les mesures de précaution visent principalement à encourager les gens à ne pas utiliser l'eau souterraine ou de puits, dans l'attente de plus de clarté."

L'élu local a demandé à l'Agence publique flamande chargée de la gestion des déchets (OVAM) d'accorder la priorité à la poursuite des recherches sur le terrain d'AKZO. "Entre-temps, le site est en friche et dépérit au cœur d'une zone résidentielle densément bâtie depuis plus de 10 ans. La ville fera tout son possible pour pousser le responsable de la pollution ainsi que l'OVAM à nettoyer complètement cette partie du quartier."