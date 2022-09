Sans la rue Wayez, le 200e marché d’Anderlecht fait petite mine : "moins de monde que l’an passé”

Pour certains, c’est la découverte. La ferme urbaine installée au parc centrale leur aura donné l’occasion de caresser leur premier lapin. Autour des enclos, les enfants se pressent pour caresser les deux chevaux amenés pour l’occasion. Dans les rues du Village, de Formanoir et Saint Guidon, dont c’est la fête ce 12 septembre, les parents flânent.

Artisans et brocanteurs se côtoient dans un espace réduit. La rue Wayez étant en travaux, le marché version 2022 est plus petit. Aux alentours de midi, barbecues, stands de hot dog et terrasses, font le plein mais dans les rues, on ne se bouscule pas constate un chaland. Constat partagé par certains vendeurs. "Moins de monde que l'an passé." L'échevin en charge des événements, Guy Wilmart, se dit tout de même très satisfait de la fréquentation à la mi-journée. Avec quelques inquiétudes pour les activités du soir. "On espère que la météo va tenir."



Les concerts place de la Vaillance lançaient tout de même l'ambiance qui accompagnera encore ce soir les Anderlechtois.