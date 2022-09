Trois policiers blessés à la suite d'une arrestation place de la Bourse à Bruxelles : l'individu écroué "non sans mal"

La nuit de samedi à dimanche, trois inspecteurs de la police bruxelloise ont été blessés lors d’une intervention dans le centre-ville, indique ce mardi la zone de police Bruxelles-Ixelles via un communiqué de presse.

"Place de la Bourse, les inspecteurs ont été abordés par un homme qui se serait immédiatement montré agressif et qui était vraisemblablement en état d'ivresse", indique le communiqué de la police locale bruxelloise. L'individu en question "aurait considérablement perturbé l'ordre public". "Les inspecteurs ont décidé d'arrêter le particulier, car il n'avait de cesse de les provoquer. C'est pendant le transfert vers le complexe cellulaire que le suspect a commencé à se débattre, blessant trois inspecteurs présents dans le véhicule avec des coups de pieds, entre autres sur les mains et aux genoux."

Le suspect n'est pas connu de la justice, indiquent les forces de l'ordre. Il a finalement été transféré et placé en détention "non sans mal". "Les trois inspecteurs en question sont en incapacité de travail, respectivement pendant 13, 6 et 6 jours", précise la zone de police.