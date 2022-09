Des modules temporaires d'accueil pour les Ukrainiens sur le site des Cailles, à Watermael-Boitsfort

9 à 15 unités de logements seront installés sur le site des Cailles et Tritomas, à Watermael-Boitsfort, pour les réfugiés Ukrainiens.

Pour trouver des solutions d'hébergement aux 12 000 personnes réfugiées à Bruxelles suite à la guerre en Ukraine, Pierre Verberen, Coordinateur Ukraine pour le Gouvernement bruxellois, a opté pour le choix de système modulaire. En clair, des logements temporaires et réutilisables. Ces 9 à 15 unités seront installés sur le site des Cailles et Tritomas, à Watermael-Boitsfort, selon Bx1.

Envisagé un temps, le choix du village modulable n'a finalement pas été choisi. Celui-ci envisageait la création de 200 unités, un dispositif bien trop lourd qui aurait nécessité de déboiser certaines zones ou encore de réaliser des travaux conséquents pour les gaines techniques. L'analyse aurait également été bien trop lourde. Ces nouveaux logements, encore relativement méconnus des autorités, constitueront donc une sorte de "phase test" pour l'exécutif bruxellois.

Des nouveaux lieux à venir

Le gouvernement bruxellois ne s'arrêtera pas là. Trois autres lieux d'accueil verront le jour d'ici peu. Si, pour le moment, l'emplacement et les délais restent inconnus, une séance d'information est prévue au gymnase de l'école du Karrenberg, toujours à Watermael-Boitsfort, lundi 19. Les riverains y sont conviés, et pourront découvrir plus d'informations sur ces futures installations.