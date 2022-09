La mission américaine auprès de l'Otan n'ira pas à Etterbeek, et restera à Haren

Seules l'ambassade bilatérale des États-Unis en Belgique et la mission diplomatique américaine auprès de l'Union européenne envisagent de déménager à l'avenir. La mission des USA auprès de l'OTAN restera par contre dans le nouveau quartier général de l'Alliance atlantique à Bruxelles, précise l'ambassade américaine mardi.

La semaine dernière, à la suite d'une information diffusée par plusieurs médias, le cabinet du secrétaire d'État bruxellois à l'Urbanisme Pascal Smet avait confirmé que l'ambassade des États-Unis à Bruxelles avait exprimé son intérêt pour s'installer sur le site du Cours Saint-Michel à Etterbeek.

Le site actuel de l'ambassade américaine, entre le Parc royal et la Petite ceinture, ne satisfait plus depuis un certain temps à divers critères, dont celui de la sécurité exigée par ses occupants. Un premier projet d'installation avait vu le jour au siège de l'ancienne Royale belge à Boitsfort, mais il avait capoté. Le Cours Saint-Michel, dont le groupe bancaire ING occupe encore une partie pour le moment, intéresse désormais les USA.

L'ambassade des États-Unis à Bruxelles et la mission américaine auprès de l'UE se trouvent sur leur site actuel depuis la fin des années 1940.