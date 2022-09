Accueil Régions Bruxelles Le parc des Colombophiles à Anderlecht sera rénové : une offre sportive élargie Les 30 000 m2 du parc des Colombophiles seront réaménagés autour d’activités potagères et ludiques. Maël Duchemin ©D.R.

Bruxelles Environnement vient de présenter ses plans pour le parc des Colombophiles, ou la "Patch" pour les Anderlechtois. L’espace situé le long du canal va diversifier son offre de sports. L’un des deux terrains multisports sera rénové et le second supprimé pour laisser la place à d’autres activités. À terme, il sera possible de jouer au basket, au minifoot, de grimper...