Bruxelles : sept supermarchés Delhaize fermés en raison d'une grève

Sept supermarchés Delhaize à Bruxelles sont restés portes closes jeudi en raison d'une grève, indiquent les syndicats. Les travailleurs expriment leur mécontentement après l'échec lundi d'une consultation sociale dans le cadre d'une réorganisation du travail dans les magasins. Une réorganisation a eu lieu chez Delhaize en 2019. Des équipes polyvalentes et une équipe volante ont notamment été créées. Mais l'efficacité de ces mesures n'a pas convaincu les syndicats, qui ont refusé de signer la convention collective de travail.

Lundi, une réunion de conciliation entre direction et représentants des travailleurs a échoué. Syndicats socialiste et libéral ont ensuite déposé un préavis de grève qui expirera sous deux semaines.

"La situation devient intenable", a déclaré jeudi Wilson Wellens, du syndicat libéral ACLVB. "Les travailleurs perdent patience. Il faut faire quelque chose. Aucune nouvelle consultation avec la direction n'a encore été programmée."

Le porte-parole de Delhaize, Roel Dekelver, a confirmé la tenue d'une grève. Mercredi après-midi, neuf magasins du groupe ont fermé en Région bruxelloise et des désagréments sont constatés jeudi également.

Delhaize regrette que les magasins ne soient pas accessibles et renvoie les clients vers les supermarchés ouverts. La chaîne de magasins reste attachée au dialogue social et espère qu'il sera engagé et restera constructif