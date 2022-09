Défi relancera le dossier "abattage" en 2024 : "Je regrette que tous nos députés n’aient pas suivi la proposition"

La séquence politique de l’obligation de l’étourdissement avant l’abattage des bêtes a été rude ; y compris pour les partis qui avaient porté la proposition. Après un échec d’accord au sein du gouvernement bruxellois, c’est le Parlement qui avait hérité du dossier. Défi, avec son député Jonathan de Patoul, était alors le seul parti francophone à porter le texte.

"Nous avons été les seuls à avoir le courage de le faire avec Groen et l'Open VLD," se félicite François De Smet, président de Défi. On voulait marquer le coup. Je savais que pour ce dossier, ce serait 50/50 avec même des chances que cela ne passe pas. " Et c'est ce qui s'est passé. La proposition a finalement été rejetée par les députés, y compris par certains Défi. "Bien sûr que je regrette que tous nos députés n'aient pas suivi la proposition de Jonathan (de Patoul, le député Défi qui a porté le projet d'ordonnance, NdlR). C'est symptomatique d'un problème que l'on a chez Défi. On a toujours eu des grandes gueules, et on a parfois des députés qui pensent que leur parole vaut plus que notre démocratie interne. J'avais fait valider la proposition en bureau. La proposition n'était pas dans l'accord de gouvernement. Le prix à payer pour mettre ce dossier sur la table, c'était de laisser la liberté de vote. Mais nous avons eu le courage politique de le faire et cela en fait un sujet incontournable en 2024. Je ne peux pas concevoir que l'on puisse avoir une politique de tolérance de souffrance animale différente qu'en Flandre ou en Wallonie. Je le mettrai donc sur la table, notamment si nous sommes dans la majorité pour un accord de gouvernement."

Good Move : "philosophiquement oui"

Autre dossier à l'agenda bruxellois, "le plan Good Move pose certaines questions. Ce n'était pas l'idée du siècle de lancer la maille du Pentagone en pleine rénovation de la petite ceinture. Mais philosophiquement, je suis d'accord avec la réduction de la place de la voiture, explique François De Smet. Maintenant, il ne faut pas que cela se fasse sans alternative. Bruxelles manque d'un système de RER opérationnel, de parkings de dissuasion, de 2 ou 3 lignes de métro et de l'augmentation de fréquence des passages."

Interrogé sur les oppositions au plan de circulation notamment à Cureghem, le président de Défi répond qu'il s'agit de l'illustration parfaite d'un manque de pédagogie. "Mais je pense que c'est aussi un gap générationnel, les jeunes utilisent de plus en plus les alternatives à la voiture. Pour les plans de circulation, il y aura sûrement de petits retours en arrière. On est attentifs aux critiques, notamment quand les pompiers viennent dire qu'il y a des problèmes pour certains axes."

Pour 2024 "on a du monde sur le banc"

Pour porter ces differents projets en 2024, il faudra une liste. Au PS et au MR, des candidats à la présidence de la région ont déjà émergé. "Chez Défi, on fait d'abord le programme avant de choisir les têtes. Mais je ne suis pas inquiet : on a du banc." François De Smet mise sur le bilan du ministre bruxellois Bernard Clerfayt pour porter le parti. "Il va émerger comme l'un des meilleurs ministres du gouvernement. À côté, nous avons aussi des parlementaires très actifs : Michaël Vossaert, Jonathan de Patoul, Emmanuel de Bock, Marc Lowenstein... On est très stables. Si on avait davantage d'esprit collectif, on décollerait vraiment sans problème."

Côté communes, le président compte sur la conservation de ses trois bastions : Schaerbeek, Woluwe-Saint-Lambert et Auderghem, même s'il confie que cela pourrait être pl us compliqué à Schaerbeek. "On pourrait aussi créer la surprise à Saint-Gilles et Ixelles où la sociologie peut nous être favorable et pourquoi pas un retour à Boitsfort."

Concernant les rumeurs de son arrivée en terre saint-gilloise, le président de Défi reste prudent. "Je soutiendrai la liste de la commune dans laquelle je serai en 2024. Cela dépendra de raisons familiales. J'apprécie beaucoup Saint-Gilles parce qu'elle a su ne pas devenir une commune-ghetto. Tout le monde s'y retrouve. Le bourgmestre sortant, Charles Picqué (PS), y a fait du bon travail. Après, est-ce que ce sera moi ? C'est prématuré pour le dire. Je préfère me concentrer sur mon mandat de député fédéral où je me sens le plus utile […] Mais nous travaillons sur une liste pour Saint-Gilles, l'une des rares communes où nous n'avons pas grand monde."