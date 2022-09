Royaume-Uni, Emirats Arabes Unis, Pakistan, etc. Ce week-end, les ambassades ouvrent leurs portes

Il n'y a pas que le Dimanche sans voiture qui va rythmer la vie des Bruxellois ce week-end. Il y a aussi est surtout les journées du patrimoine bruxellois, autrement appelés heritage days. Cette édition 2022 s'inscrit parfaitement dans la nouvelle dénomination puisqu'elle se penche largement sur les liens historiques entre la région capitale et le Congo. D'autres visites sont néanmoins programmées, dont celles de plusieurs ambassades installées à Bruxelles. Ainsi, le curieux pourra découvrir à quoi ressemble la toute nouvelle ambassade des Emirats Arabes Unis située ????

Mais pas seulement. Toutes les ambassades n'ont pas joué le jeu - pensons aux très protectionnistes Américains et Chinois - mais la liste des pays participants est suffisamment longue pour que chacun y trouve son compte. En voici le detail.

Samedi uniquement de 10h à 16h, la résidence de l’Ambassadeur du Royaume-Uni, rue Ducale 17 à Bruxelles. Juste à côté, au 15, la résidence de l'ambassadeur de Suisse ouvre lui aussi ses portes, samedi et dimanche.

Samedi uniquement, l'ambassade d'Afrique du Sud, de 10h à 15h.Elle se situe dans le quartier Léopold, rue Montoyer 17.

Cet impressionnant hôtel de maître situé dans le quartier Royal a eu un riche passé et plusieurs propriétaires jusqu’à ce qu’il soit loué au gouvernement britannique en 1944. L’ambassade britannique l’acheta en 1947 et le rénova en 2012. L’intérieur actuel reflète le goût de l’ancienne propriétaire, la baronne de Becker-Remy. Collectionneuse d’art, elle a acheté l’hôtel avec son mari en 1926 et a travaillé avec Stéphane Boudin, le célèbre architecte d’intérieur français pour compléter les intérieurs, en utilisant délibérément des intérieurs anciens dans un bâtiment relativement moderne. On peut encore y découvrir quelques pièces majeures dont la bibliothèque, qui possède des boiseries réalisées vers 1772 pour l’ambassade de France à Vienne, trois tapisseries réalisées par Jean-Baptiste Monnoyer entre 1690 et 1730 dans la salle à manger et des œuvres d’art dont un portrait de 1817 de la princesse Charlotte Augusta de Galles par George Dawe et des œuvres de l’artiste britannique du début du XXe siècle Walter Sickert. Ces dernières années, le lieu a accueilli les familles royales britanniques et belges, de nombreux chefs d’État et d’innombrables politiciens du monde entier. Aujourd’hui, cet hôtel de maître est utilisé à des fins officielles par les missions diplomatiques britanniques en Belgique, par exemple pour accueillir les réceptions du jubilé de platine de la reine.

La résidence officielle de l’ambassade d’Espagne, samedi et dimanche de 10h à 14h, rue Montoyer 26

L'ambassade de la République d’Arménie, uniquement le samedi de 10h à 18h, rue Montoyer 28. Pas de réservation.

La chancellerie de l’ambassade d’Espagne , samedi et dimanche de 10h à 14h, rue de la Science 19 à Bruxelles.

La représentation permanente de la Lituanie auprès de l’Union européenne, uniquement samedi de 10h à 17h, rue Belliard 41-43.

La Maison de Prague, délégation de Prague auprès de l’Union européenne , samedi et dimanche de 10h à 18h, avenue Palmerston 16 à Bruxelles.

L'ambassade du Ghana ̷, uniquement samedi de 10h à 16h, avenue de Tervueren 391 à Woluwe-Saint-Pierre.

L'ambassade du Pakistan, uniquement dimanche de 12h à 18h, avenue Delleur 57 à Watermael-Boitsfort. Sans réservation.

L'ambassade des Émirats Arabes Unis, dans la célèbre maison Delune, samedi et dimanche de 14h à 18h, avenue des Phalènes 24 à Bruxelles. Les Émirats Arabes Unis occupent la célèbre maison Delune, acquise en 2012 et rénovée dans la foulée par l’atelier d’architectes MA². Des dégustations de plats typiques et de café arabique et des performances artistiques traditionnelles sont prévues

L'ambassade du Kazakhstan, samedi et dimanche de 10h à 18h, avenue Van Bever 30 à Uccle.

L'ambassade de la République du Nicaragua, uniquement samedi de 9h à 18h, avenue Wolvendael 55 à Uccle.

L'ambassade de Bulgarie, samedi et dimanche de 10h à 16h, avenue Moscicki 7 à Uccle. Sans réservation. L'ambassade du Kenya , uniquement samedi de 10h à 17h, avenue Winston Churchill 208 à Uccle. Sans réservation. La résidence de l’ambassadeur de Hongrie, uniquement dimanche de 14h à 18h, rue Mignot-Delstanche 57 à Ixelles. L'ambassade d’Albanie , samedi et dimanche de 10h à 14h, rue de Tenbosch 30 à Ixelles. Sans réservation