Bruxelles a la banane pour le dimanche sans voiture et les Journées du Patrimoine: voici les sorties familiales de ce week-end

Journée sans voiture: notre sélection en 7 coups

Ce dimanche, on prend son vélo, son canasson, sa trottinette ou ses jambes pour se déplacer à Bruxelles, qui deviendra le plus grand piétonnier d'Europe le temps d'une journée. Pique-nique, promenades guidées, balades cyclistes, brocantes et apéros: pour les spots à ne pas louper pour profiter à fond de cette journée, c'est par ici.

Bière, graffiti, piscine, expos: sélection alternative à pied ou à vélo

©Brasserie de la Senne – Propaganza – Flow – WeArtXL





Les gros mollets et petits ventres sont de sortie ce dimanche 18 septembre pour la journée sans voiture: la Brasserie de la Senne pédale 20km pour son " Schieve Ronde " dans tout Bruxelles. 20km pour fêter les 20 ans de sa fameuse Zinnebir. Départ fixé à 13h sur la Grand-Place et arrivée festive à 16h à la brasserie après quelques détours.

Le collectif Propaganza

invite chez lui tout ce week-end:

son Urban Art Center

, non loin de l’Altitude Cent (rue Roosendael 208 à 1190 Forest) inaugure sa nouvelle expo ces 17 (11h-21h) et 18 septembre (14-16h).

" Writers "

donne ses murs aux lettreurs plus habitués à la rue qu’aux musées. Initiations et DJ hip-hop sont de la partie.

N'ayons pas peur de l'affirmer: ceux qui plongeront ce 18 septembre pour une dernière baignade à Flow, la piscine temporaire du canal à Anderlecht, composeront avec une météo digne du Cap Horn. Pas de quoi refroidir l'équipe de Pool is Cool: elle fêtera là-bas sa fin de saison et la réussite de son récent crowdfunding avec un minifestival.

Malin, ça, d'organiser le Parcours d'Artistes d'Ixelles pour coïncider avec la journée sans voiture. Malgré la météo à pas mettre un paysagiste dehors, la centaine d'artistes programmés vous attendent dans autant de lieux ces vendredi, samedi et dimanche. Vous n'aurez pas le temps de tout voir: tracez votre route grâce à la carte en ligne.

Oyez, oyez: les chevaliers font le siège à Forest

Le monde médiéval n’a sans doute jamais happé autant de pieux pèlerins, prompts à rejoindre Terre du Milieu ou Westeros en sortant du métro chaque soir. Les assoiffés des séries de fantasy et les autres convergeront ce week-end à l’abbaye de Forest. Elfes et dragons y seront dans un coin des imaginaires puisque s’y festoient les 24e Fêtes Médiévales.

C’est tout un village du XVe siècle qui fait le siège à Saint-Denis

: vous y croiserez moult seigneurs, chevaliers et leur ménies, gueux et nobliaux, mais aussi ménestrels, magiciens, sorciers, bourreaux ou cracheurs de feu. On ripaillera sur le marché, abreuvé d’hypocras, de cidre, de cervoise, de vin de fruit ou de lait d’amande, en jetant son dévolu sur les trésors des armuriers, émailleurs, dinandiers, tisserands et potiers. Des joutes pour vos petiots, des tournois en armes, des danses et des concerts esbaudiront les visiteurs. Qu’on se le dise!

+ "24e Fêtes Médiévales de Forest ", ces 16, 17 et 18 septembre 2022 à l’Abbaye de Forest, entrée gratuite. Programme complet en ligne.

Bananes, sucre, ancien aérodrome et chalet norvégien

©Arthur Bonifay - urban.brussels

Le programme des Journées du Patrimoine (doit-on ou pas utiliser l'appellation anglophone "Heritage Days"?) est comme aussi vaste que le Brelaymont: impossible donc de le passer en revue ici. Mais sachez que cette édition 2022, bien dans l'air du temps, se lance sur les " Traces de colonisation ". On parcourt donc Bruxelles sur la piste des colons, les rois et les autres. Il est question de l'import de bananes, d'un chalet norvégien abritant les affaires congolaises, du passé de la Sabena, de l'omniprésence coloniale au parc du Cinquantenaire, de sucre et d'huile, de plantes tropicales, d'un ancien aérodrome à Evere ou de peinture congolaise contemporaine. Sans oublier l'épineuse question du devenir des statues et noms de rues polémiques. Le programme n'oublie pas non plus les classiques bruxellois. Et, c'est une première, vous ouvre les portes des ambassades de Hongrie, Lituanie, du Nicaragua, du Pakistan ou d'Albanie. N'oubliez pas de réserver.

+ "Journées du Patrimoine", partout dans Bruxelles ces 17 et 18 septembre 2022. Immense programme à consulter en ligne via ce PDF, gratuit.

Adieu veaux, vaches, cochons, couvée

Le rendez-vous se tient toujours sur le Vismet. Et l’ancien marché au Poisson semble un lieu toujours aussi ironique pour accueillir l’événement:

le 5eVegan Street Festival

revient à Bruxelles. Le rendez-vous est né en 2018 avec l’ambition de prouver qu’on peut manger non seulement sain, mais aussi gourmand, sans gaver son assiette de viande, poisson, œuf, fromage ou lait. Et on peut dire que l’organisateur Vegan Brussels a réussi à fédérer autour de son concept: près de 40 restos, producteurs et foodtrucks sont réunis ce samedi 17 septembre 2022. Dont quelques stars bruxelloises du "plant based". Vous n’y dégusterez pas que de la salade puisque sont annoncés kebabs, gaufres, pains de viande végétaux, faumage, cupcakes, burgers, tacos, pizzas et même glaces et couques. Bref: de la vraie junk food. Vous pourrez aussi y faire vos courses, prendre part à des discussions, vous informer auprès de militants ou danser. On prévientles gourmets: comme ceux de la planète, les stocks n’y sont pas inépuisables et certains risquent d’être dévalisés avant même l’heure du souper.

+ "Vegan Street Festival Brussels ", ce samedi 17 septembre de 10 à 22h sur le Vismet (métro Sainte-Catherine), gratuit, programme complet et liste des restos en ligne

Alimenterrible

©Alimenterre - SOS Faim







Le festival Alimenterre revient vous donner faim d'une alimentation plus responsable, via une agriculture plus durable. Pour sa 14e édition, l'événement qui ne s'y trompe pas veut marquer les esprits: "La transition écologique n'est plus une option, c'est une urgence!", martèle l'organisateur, SOS Faim. Les docus au programme, garantis sans pesticides, vous emmènent partout dans le monde: à vélo vers ceux qui font l'agriculture durable en Amérique, dans 10 courts-métrages d'anticipation sur notre adaptation à la crise de l'environnement, sur une ZUT (Zone Urgente à Transformer), à l'écoute d'une radio pirate de websérie tournée à Saint-Gilles, sur les océans dramatiquement siphonnés de leurs poissons ou dans le sillage des semeuses de la Cordillère des Andes ou dans le répertoire post-apo et SF du BIFFF. Tout ça est glaçant dans notre monde réchauffé. Pour ne pas griller d'angoisse, un DJ vous rafraîchira l'esprit lors de la soirée de clôture. Si vous loupez les films, des séances de rattrapage sont prévues à Molenbeek et Laeken, mais aussi en Wallonie.

+ "Festival Alimenterre ", jusqu’au samedi 17 septembre 2022 au Cinéma Galeries, programme complet en ligne.

+ Notez que pour la première fois, Alimenterre est jumelé avec le festival Nourrir Bruxelles (jusqu’au 25 septembre 2022), macédoine de spectacles, projections, concerts, visites et dégustations autour de la transition alimentaire. Tout ça fait sens.