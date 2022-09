Dans l’Horeca bruxellois, le boycott de la "Coupe du Monde de la honte et de la démesure" commence à faire des émules

Hier, on vous parlait de la Maison du Peuple, sur le parvis de Saint-Gilles, le bar annonçait son intention de ne pas diffuser la Coupe du Monde de football sur ses écrans de télévision. Ce boycott commence à faire des émules dans l'Horeca bruxellois. Ainsi, le bistrot ixellois Le Murmure a annoncé hier qu'il boycotterait lui aussi la Coupe du Monde. "On a de belles expos à visiter et plein de super jeux de société bien plus drôles que des blagues sur l'environnement à vous proposer, la FIFA c'est 'has been'", a-t-il posté sur sa page Facebook. À Auderghem, le restaurant Le Saint Paul ne diffusera que les matchs des Diables rouges, sans le son et sans événement particulier : "Ce sera notre manière à nous de supporter le football belge mais de s'insurger contre cette Coupe du Monde de la honte et de la démesure."