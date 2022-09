Humeur : Pagaille à Cureghem, la loi du plus agressif

Ce jeudi, le conseil communal d’Anderlecht s’est transformé en ring de boxe entre riverains et majorité… mais c’est la démocratie qui a reçu le plus de coups. Résultat : séance levée, aucun vote et aucune décision approuvée. Le public, chauffé à blanc et venu réclamé un moratoire sur le plan de circulation, n’a pas permis aux élus de répondre.

Le match s’est aussi joué en dehors des murs du conseil. Pendant la séance, les téléphones des élus vibraient. Sur leurs écrans s’affichaient d’inadmissibles menaces, contre eux ou des membres de leurs familles.

Tous les opposants au plan ne tombent pas dans de telles extrémités. Loin de là et heureusement. Certains citoyens, également contre le plan, ont tenté à plusieurs reprises de calmer les esprits des plus excités.

Mais la branche hystérique des anti-Good Move est restée la plus bruyante. Entre les menaces et les invectives en plein conseil, nous avons assisté à une véritable prise d’otage démocratique jeudi soir. Anderlecht mérite mieux qu’un conseil communal transformé en foire d’empoigne. Même si la majorité porte une part de responsabilité : oser dire à des riverains qui demandent le retrait du plan que l’on va travailler sur l’esthétique des blocs de béton n’était certes pas l’idée du siècle.

Certains l'avouent parmi les élus : "La gestion du plan a été catastrophique et on en paye le prix aujourd'hui." Un peu tard pour le constat.