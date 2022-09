Quelle histoire se cache derrière les vitrines des anciens commerces ixellois ?

Avec leurs nombreux éléments décoratifs du 19e siècle et de la «Belle Epoque», les anciennes vitrines d'Ixelles racontent une histoire sur l’activité qui s’y déroulait et nous dressent un portrait de la vie de quartier des riverains de cette époque.

Ixelles invite le public à se plonger dans ces richesses à l’occasion de parcours à faire de manière autonome, de visites guidées et d’une exposition, et ce du 7 septembre au 26 octobre.

C'est Thomas Sennesael, Ixellois passionné par le patrimoine de la commune, qui est à l'origine de ce projet, issu de la 1ère édition du Budget Participatif. "Il s'agit d'un patrimoine unique, qui contribue grandement au caractère agréable de nos balades dans les quartiers",explique-t-il.

Ce parcours est le résultat d’un an et demi de travail incessant : recensement des anciennes devantures intéressantes, prise de contact avec les propriétaires, recherches aux archives et photographie.

Cette balade plonge dans un patrimoine non seulement esthétique mais aussi un moment de notre histoire qui remet au goût du jour ces métiers artisanaux d’autrefois : chapelier, cadreur, vitrier, tapissier-garnisseur, tricot, tailleur, cordonnier… Métiers, qui existent parfois encore où qui opèrent un retour, s’inscrivant dans un courant de valorisation du commerce de proximité et de la consommation locale.

Cette balade permet aussi de nous arrêter, de lever les yeux et de regarder nos rues et nos maisons, nos façades, ce patrimoine dans lequel nous vivons, sous un autre angle, en y découvrant les traces du passé mêlées aux aménagements d’aujourd’hui.

"Il est important de connaître notre passé pour savoir vers où l'on va. Je suis heureux de voir que notre budget participatif porte ses fruits et permet à ce genre d'initiative issue du cœur de nos citoyens de voir le jour. Je découvre autant de trésors de sagesse sur toute une époque, un mode de vie, de consommation…qui crée du lien entre nos habitantes et habitants"déclare le Bourgmestre d'Ixelles, Christos Doulkeridis (Ecolo).

Informations pratiques

Exposition de photos des devantures dans les vitrines et à la Bibliothèque Sans Souci

Parcours des devantures avec plan et explications que vous pouvez trouver ici.

Visites guidées (durée : 1h30) : L’évolution du commerce de quartier avec la contribution des résidents

Parcours 1 Nord / point de départ : 49, rue Vandenbroeck – fin : 203, rue du Trône

Samedi 24/09 à 10h en NL et à 14h en FR

Dimanche 25/09 à 10h en FR et à 14h en NL

Samedi 08/10 à 10h en NL et à 14h en FR

Dimanche 09/10 à 10h en FR et à 14h en NL

Parcours 2 Sud/point de départ 49, rue Vandenbroeck – fin: 301, Chaussée d’Ixelles

Samedi 01/10 à 10h en FR et à 14h en NL

Dimanche 02/10 à 10h en NL et à 14h en FR

Samedi 15/10 à 10h en FR et à 14h en NL

Dimanche 16/10 à 10h en NL et à 14h en FR