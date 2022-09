Jumelage entre le Marais Wiels et le lac Bullicante, à Rome

Le marais Wiels et le lac Bullicante à Rome, à l'histoire et la symbolique très similaires, se sont jumelés ce samedi.

L'événement avait pour but de célébrer l'importance de la protection de ces deux lacs très similaires qui ont émergé à Bruxelles et à Rome sur les ruines des brasseries Wielemans et de l'usine de soie artificielle SNIA. Ces plans d'eau offrent à deux quartiers marqués par les inégalités environnementales et sociales - le quartier Prenestino à Rome et le bas de Forest à Bruxelles - un nouvel écosystème et une biodiversité spontanée devenus nécessaires à l'habitabilité de nos villes.

Le Lago Bullicante (né en 1992) et le Marais Wiels (né en 2007) sont deux zones humides qui resurgissent entre les infrastructures qui composent le paysage de nos villes et qui restent encore et toujours menacées par des projets immobiliers par défaut de reconnaissance légale de l'entièreté des plans d'eau et de leurs abords.

Les communautés attachées à ces lieux inouïs donnent avec cette alliance une nouvelle dimension européenne à la lutte pour une ville vivable pour tous, y compris la faune et la flore locale. "Le collectif Marais Wiels et la communauté du lac Bullicante se battent depuis des années pour la préservation de ces plans d'eaux, de leur devenir écologique et social, de leur beauté inouïe. Après des mois de rencontres et d'échange, nous avons décidé de créer cette Alliance afin de mettre en commun les pratiques, les expériences et les stratégies pour protéger ces espaces émergents en Europe", explique le collectif bruxellois dans un communiqué.