Journée sans voiture : Près de 90% de polluants en moins dans l'air, et un calme bénéfique pour la santé

Bruxelles a mieux respiré ce dimanche, grâce à l'absence de voitures dans ses rues. Les taux trois polluants dont le trafic est responsable ont été scruté par Bruxelles-Environnement qui a recensé parfois jusqu'à 90% de molécules nocives dans l'air qu'un jour de semaine classique. À Arts-Loi par exemple, les concentrations de NO et de NO2 ont baissé de 80 % par rapport à un dimanche moyen. Une chute encore plus marquée si l’on compare avec un jour de semaine moyen. Les concentrations de NO et de NO2 ont alors fondu respectivement de 90 et 86 %.

Au niveau sonore également, les Bruxellois ont pu se reposer les oreilles, et principalement aux abords des grands axes routiers, naturellement. Aux arrivées de la E411 à Auderghem ou de la E40 à Woluwe-Saint-Lambert, la pression acoustique a diminué de 90%. Avenue Houba de Strooper chaussée de Wavre, les riverains ont profité d'un bruit de fond diminué de 68%. "Une question de santé publique", selon Bruxelles-Environnement, qui rappelle que 8 950 sont morts prématurément à cause la pollution de l'air en 2018. Autre donnée sur le bruit, celui-ci coûterait, en moyenne,8 mois de vie aux Bruxellois.