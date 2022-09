La place des Maïeurs accueille son 4e festival de la bière

Pour la 4e fois, la place des Maïeurs à Woluwe-Saint-Pierre accueillera le festival de la bière le dimanche 25 septembre de 11h à 20h. Comme lors des éditions précédentes, les bières proposées seront riches et variées faisant à la fois la part belle aux petites brasseries locales émergentes et aux breuvages bio mais également aux bières trappistes belges plus traditionnelles et connues.

Pour la première fois, plusieurs ateliers de dégustation de bière seront organisés durant la journée. "Il s'agira de faire découvrir les senteurs et les saveurs de plusieurs bières et ainsi de mieux reconnaître leur composition et de différencier les types de malt et de houblon", explique la commune. Les ateliers dureront en moyenne une demi-heure avec une assistance de maximum 15 personnes. Les inscriptions se font sur place ou à l'avance par mail à l'adresse suivante : njacqmin@woluwe1150.be.

En termes d'animations : des jeux de bois et, là encore pour la première fois, des terrains de pétanque. Sans oublier la présence du duo belge folk-blues Barnill Brothers, qui mettra le rythme pendant une bonne partie de l’après-midi.

Côté prix : le jeton coûte 1,5 € et donne droit à une bière de 16 centilitres. Les verres de dégustation seront disponibles sur place moyennant une caution de 2 €.