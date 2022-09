"Je devais m’enfermer dix fois par jour dans ma cellule", des magistrats ont testé la "méga-prison" de Haren

Un test grandeur nature… ou presque. Si l'expérience avait pour but de mettre en immersion, pour 36 heures, 55 magistrats dans la prison de Haren qui remplacera bientôt celle de Forest, Saint-Gilles, et Berkendael, Damien Vandermeersch - qui a participé à l'expérience - nuance. "Ce n'était pas du tout le vécu d'un détenu sur le plan psychologique. Je savais quand je rentrais, si mon épouse et mes enfants m'attendraient, que je ne perdrais pas mon job… Néanmoins, l'impression physique d'enfermement a un impact sur le psychologique. À la sortie, on était tous crevés", raconte-t-il, confiant qu'il était en état de stress tout au long de la période.

Une méga-prison

Si le terme de "village pénitentiaire" est souvent utilisé pour qualifier le lieu qui ouvrira le 17 octobre, Damien Vandermeersch parle lui d'une "méga-prison", avec des grilles, des cellules individuelles (principalement) et une surveillance totale, bien que digitalisée. De fait, les détenus en régime ouvert peuvent circuler "plus librement" grâce à une carte qui jouera le rôle du gardien, pour ouvrir les portes, même si les détenus resteront "complètement dépendants" des agents pénitenciers, raconte le magistrat. Néanmoins, "j'ai compté 20 lignes d'horaires sur ma journée, je devais m'enfermer dix fois par jour dans ma cellule. Ça me fait dire que la dimension sécuritaire est encore prévalente."

À propos des cellules justement, celles-ci sont composées d'un lit, d'un bureau, d'un frigo et d'un petit espace douche et toilette, "ce qui témoigne d'un respect pour le détenu". Chaque immeuble de la prison est composé de quelques pavillons, organisés verticalement, chacun comptant 20 à 25 cellules.

Pas une révolution

Si Damien Vandermeersch, qui connaît bien les prisons en tant qu’ancien juge pendant 16 ans, et qui œuvre aujourd’hui à la Cour de cassation, estime qu’il y a du progrès, ce n’est pas une révolution. Le détenu temporaire à des prisons qui déshumanisent moins, avec une plus grande confiance envers les détenus, à moins d’infantilisation.

Il l’avoue, cette expérience sera utile à la justice belge, dans la justice d’application des peines, dans la réforme du code pénal également.

"Mais je suis convaincu, après cette expérience, que la solution, pour les détenus comme pour la sécurité des citoyens, se construira à l’extérieur des murs, avec des processus de réinsertion." Des processus qui pourraient être utiles en tout point. "En prison, on attend que le temps passe, que ça arrive, mais rien n’arrive…"