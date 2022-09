Accueil Régions Bruxelles La fonction publique bruxelloise est trop peu "handicap friendly" : Céline Fremault propose de nouvelles mesures Les Engagés défendront leur proposition de résolution ce mercredi au parlement. M. L. ©BELGA

0,9% à Bruxelles Mobilité, 1,6% chez Actiris, 1,79% chez Bruxelles Prévention et Sécurité mais encore, 0% chez Citydev, au CIRB ou l'agence régionale de stationnement. Quant aux CPAS, ils ne disposent d'aucune donnée chiffrée précise sur la proportion de personnel handicapé en son sein. Les communes ne montrent elles non plus pas le bon exemple : seules 7 sur 19 respectaient le quota obligatoire de 2,5% de travailleurs en situation de handicap. Certes, certains...