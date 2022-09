L'événement artistique "Nuit Blanche" devient "Art + People by Nuit Blanche"

Nuit Blanche renaît mais sous une autre forme et devient Art + People by Nuit Blanche, annoncent mardi les organisateurs. Cet événement artistique et culturel se déroulera à Bruxelles le samedi 1er octobre de 19h à 1 heure du matin (le dimanche).

"Nous avons rêvé un rendez-vous plus intime qui ferait la part belle au lien social. Un rendez-vous où les citoyens et les citoyennes de cette ville pourraient s'emparer du processus créatif, en être partie prenante", explique dans un communiqué Delphine Houba, l'Échevine de la Culture de la Ville de Bruxelles.

L'événement, devenu biennal "pour laisser le temps aux créations de prendre corps, et aux habitants de s'approprier le projet", mettra en exergue des quartiers plus excentrés ou méconnus de Bruxelles-Ville, tels que la Place de Ninove, le Parc Fontainas, la Place du Jardin aux fleurs, la Tour à Plomb, le MAD, le Nouveau marché aux grains, le local Forum ou les 5 blocs. Le public pourra notamment y admirer des performeurs et performeuses aux pratiques artistiques diverses et variées (danse, photographie, mode, vidéo, athlétisme,...).

La dernière édition sur le site de Tour & Taxis, en 2019, avait rassemblé environ 25.000 noctambules.