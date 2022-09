Un homme dans un état critique à la suite d'un incendie à Forest : "son pronostic vital est engagé"

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus, mardi vers 00h30, pour un incendie dans une maison de deux étages, square Émile des Grées du Loû, à Forest, ont annoncé les pompiers. Un homme d'une septantaine d'années a été gravement brûlé et a été victime d'une crise cardiaque. Son pronostic vital est engagé.

"L'appel a été donné par le service de sécurité de l'usine Audi à Forest", a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "Lorsque les pompiers sont arrivés sur place, ils se sont trouvés face à un incendie confirmé au deuxième étage d'une maison, square Émile des Grées du Loû. Les habitants du rez-de-chaussée et du premier étage ont été évacués et sont sains et saufs", a-t-il déclaré.

"Pendant l'extinction et l'opération "Search and rescue", l'habitant du deuxième étage a été trouvé et évacué, mais le sexagénaire a fait un arrêt cardiaque. L'évacuation a dès lors été interrompue au premier étage pour procéder à la réanimation du blessé par l'équipe médicale. Le cœur s'est remis à battre mais la victime, brûlée, a dû être transférée vers l'Hôpital Militaire de Neder-over-Heembeek. Son pronostic vital est engagé", a indiqué Walter Derieuw.

L'origine du sinistre est accidentelle. La maison est inhabitable. Deux autopompes et deux auto-échelles des pompiers ont été engagées pour mener à bien l'intervention. Par ailleurs, la zone de police Bruxelles-Midi était présente pour instaurer un périmètre de sécurité et ainsi faciliter le travail des services de secours.