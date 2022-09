Rudi Vervoort (PS) dézingue les comités de riverains et associations de défense de l'environnement, Alain Maron (Ecolo) lui répond

Le dérèglement climatique et ses conséquences dramatiques impose que les villes s'adaptent et, entre autres, protègent et amplifient leurs zones naturelles, a affirmé mercredi le ministre bruxellois de l'Environnement Alain Maron (Ecolo).

Intervenant lors d'un salon de l'immobilier, le ministre-président Rudi Vervoort, la secrétaire d'Etat au Logement Nawal Ben Hamou et son homologue Pascal Smet en charge de l'Urbanisme ont défendu une série de projets immobiliers.

Selon le Standaard, les ministres PS se sont prononcé mardi lors pour la construction de logement sur 42 hectares de zones vertes de la capitale. Les projets sur sur le Marais Wiels (à Forest), celui des Dames Blanches (à Woluwe-Saint-Pierre), la friche Josaphat (Schaerbeek) ou encore au Donderberg (Laeken) ont été abordés. Ces dossiers essuient depuis des années l'opposition ferme de comités de riverains et autres associations de défense de l'environnement."Ils utilisent l'environnement comme prétexte pour contrer tout projet de construction, qu'il soit public ou privé", a dénoncé Rudi Vervoort lors de ce salon.



"Les discours de discrédit des luttes environnementales et des citoyens qui s'engagent sont en dehors des réalités. Les espaces de respiration, de nature et de biodiversité sont ceux qui sont aujourd'hui le plus sous pression", a commenté jeudi le ministre écologiste Alain Maron, via son porte-parole.



"Nous devons être créatifs et à la fois adapter la ville au dérèglement climatique, laisser plus de place à la nature et à la fois créer des espaces pour du logement, des activités productives. En travaillant d'abord sur les espaces qui sont déjà artificialisés", a ajouté le chef de file d'Ecolo au gouvernement bruxellois.



Celui-ci a jugé par ailleurs que "la perte de biodiversité, mais aussi la perte de qualité de vie et de santé ont aussi un prix".

A ses yeux, le maintien de la biodiversité ne doit pas entrer en concurrence avec une politique de logements accessibles et respectueux des objectifs environnementaux - "ce que nous soutenons par ailleurs". Le maintien de la biodiversité ne doit pas non plus empêcher que la ville soit et reste un espace qui vit et évolue, "mais ça nous impose des solutions créatives et innovantes", a-t-il conclu.