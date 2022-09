Good Move à Cureghem : le bourgmestre d'Anderlecht recule sur le nouveau plan de circulation

"Comme pour chaque projet, il y a des partisans et des opposants. Cela ne m'inquiète pas. Mais ce qui me préoccupe ici, ce sont les réactions émanant de ce quartier. On y trouve les habitants historiques, d'origine maghrébine, qui estiment que le plan est contre eux et conçu pour les nouveaux venus, mais ce n'est pas du tout correct. Nous l'avons introduit pour améliorer les conditions de vie dans le quartier", commente M. Cumps.

La mise en place des premiers aménagements de voirie a entraîné ces derniers jours une forte résistance de certains habitants et commerçants, avec des sabotages et parfois des menaces à la clé. C'est pourquoi le bourgmestre a décidé d'intervenir, se justifie-t-il aujourd'hui.

Ecolo-Groen ne semble pour l'instant pas prêt à abandonner le plan de circulation ni à le réécrire complètement, mais le bourgmestre estime toutefois nécessaire d'intervenir pour regagner la confiance des habitants.

"J'ai peur que la cohésion sociale dans le quartier recule fortement. Or, en tant que bourgmestre, je dois veiller à cette cohésion. D'où ma proposition de ne pas poursuivre provisoirement avec ce nouveau plan et de repartir de zéro, avec tout le monde autour de la table".

"Nous allons nous y prendre différemment. L'erreur que nous avons commise est d'avoir voulu changer tout en une seule fois, alors que Cureghem est une grande zone. L'idée à présent est de découper cette zone en plusieurs parties et de travailler plus localement, quartier par quartier. Il y avait aussi des choses qui fonctionnaient bien. Nous pouvons donc y aller de manière progressive et prendre de nouvelles mesures dans les mois à venir", conclut M. Cumps.