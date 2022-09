La célèbre Maison Cauchie, à Etterbeek, rachetée pour 1,65 million d'euros par une coopérative d'assurance (PHOTOS)

Construite en 1905 par l’architecte-décorateur Paul Cauchie et classée depuis 1975, la Maison Cauchie, située au 5 rue des Francs à Etterbeek, a un nouveau propriétaire. Mis en vente par les enfants des anciens propriétaires Guy et Léona Dessicy, le plus beau symbole du style Art Nouveau a été racheté par la coopérative d'assurance CDA. L'assureur a déjà oeuvré dans l'immobilier architectural. Ainsi, CDA fut aux manettes de la rénovation de l'hôtel Riez situé au 86 boulevard du Jubilé à Molenbeek-Saint-Jean.

La Maison Cauchie fera l’objet d’un programme de préservation et de valorisation. Michèle et Dominique Dessicy, sous la férule de l'ASBL Maison Cauchie, promeuvent depuis une quarantaine d’années le patrimoine architectural de cette prestigieuse demeure ainsi que la promotion des arts graphiques. L'ASBL poursuivra sa mission et notamment l’organisation d’expositions et de visites guidées afin de permettre au public de découvrir ce bien d’exception.

Des travaux de rénovation vont être planifiés prochainement, se réjouit le secrétaire d'Etat en charge de l'Urbanisme Pascal Smet (one.brussels). "C'est en fédérant les initiatives publiques et privées et en couplant l'ouverture de ce lieu avec celle de l'Hôtel Solvay, du bureau van Aetvelde et de l'Hôtel Hannon que nous allons créer un réseau reliant les joyaux du patrimoine bruxellois qui font notre fierté."